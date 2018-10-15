'Moda Kadın Dayanışmasını Yansıtır' sergisi açılıyor

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanat Galerisi’nde Belarus doğumlu, İsveç’te yaşamını sürdüren sanatçı Ludmila Christeseva’nın iki enstalasyonu görülecek.

İsveç Enstitüsü’nün desteklediği proje kapsamında düzenlenen serginin açılışı Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü işbirliğinde 25 Ekim 2018 Perşembe günü, saat 16:00’da Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanat Galerisi’nde yapılacak.

Fashion Speaks’in küratörlüğü, Stockholm Üniversitesi'nde Moda Çalışmaları Merkezi'nde görev yapan Doçent Louise Wallenberg ile birlikte Stockholm merkezli moda eğitimine sahip gazeteci Ksenia Rundin tarafından yapılıyor. Serginin İzmir organizasyonu ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Konca Yumlu ve Prof. Dr. Merih Bender tarafından gerçekleştiriliyor.

Sergi Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği tarafından destekleniyor. Kadına yönelen şiddeti ortadan kaldırmak için yürütülen BM Kadın Orangetheworld günü ile koordinasyonlu olarak düzenleniyor.

Christeseva, bireysel kimliğin bir ifadesi olarak moda algısını, Feminizm hakkında sosyopolitik söylemde bir platform yaratmak için çözüm olarak tasarladığı giysileri kullanarak yaymayı ve arttırmayı amaçlıyor. Christeseva eserlerini modayı önemli sosyal ve politik meselelere dair farkındalık yaymak ve çözüm üretmeye yönelik kaynak bulmaya yardımcı olmak için bir araç olarak kullanıyor. Kültürel deneyimini diğer kültürlerin tüketim alışkanlıklarıyla birleştirmek için tamamen kadınlara adanmış sanat ve moda sahneleri üzerine yeni bir dil sunan Ludmila Christeseva, geri dönüşüm eylemi aracılığıyla kadınlar tarafından, kadınlara dair, kadınlar ve dünyanın geri kalanı için anlatılar paylaşıyor.

Ludmila Christeseva

1978 Belarus doğumlu bir görsel sanatçı olan L. Christeseva, halen, ARTTEN adındaki Sanat Galerisi’ni yönetiyor. İsveç'te yaşıyor. Sanatçı, Belarus Vitebsk Devlet Teknoloji Üniversitesi Sanatsal Tasarım ve Teknoloji Fakültesi ile Stockholm Üniversitesi Moda Araştırmaları Merkezi’nden iki yüksek lisans derecesine sahip. Christeseva, karma medya resim teknikleri, fotoğraf ve moda tasarımı gibi çeşitli medya dallarında ustalaşmanın yanı sıra, sanatsal geri dönüşüm uygulamalarına odaklanıyor ve “endüstriyel artıklar” ile çalışıyor.

Sanat ve moda arasındaki birleşme arayışında L. Christeseva, kadınlık kavramını farklı kültürler bağlamında ele alıyor. “Kadın Olma”yı hem yapı hem de öz olarak inceliyor, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını büyük ölçüde sorguluyor. Temmuz 2018'de dünya çapında Ingmar Bergman'ın 100 yıllık jübile kutlamaları çerçevesinde sanatçı, İsveçli sinemacının yaşayıp, öldüğü Fårö Adasının sert ve eşsiz doğası bağlamında, tasarladığı “Undefeated Femininity/ Yenilmez Kadınlık” adlı giysi enstalasyonunu sundu. Christeseva ayrıca dünya çapında 60'tan fazla ülkede sergilenen “Ingmar Bergman ve onun moda ve sanattaki mirası” adlı uluslararası serginin sanat yönetmeni ve yapımcısı.