DHA - Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, Hamidiye Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde park halindeki 2 otomobilde arama yaptı. Araç bagajlarında; içinde şarap mayası olan, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, H.K., H.T., C.D., E.C., İ.S., H.U. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. 7 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
9 Mart 2018 18:01
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
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