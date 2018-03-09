Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

DHA - Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, Hamidiye Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde park halindeki 2 otomobilde arama yaptı. Araç bagajlarında; içinde şarap mayası olan, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, H.K., H.T., C.D., E.C., İ.S., H.U. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. 7 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.