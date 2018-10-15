Nâzım Hikmet'in oğlu Mehmet Nâzım yaşamını yitirdi

Nâzım Hikmet’in öz oğlu ressam Mehmet Nâzım, 67 yaşında Fransa’da hayata gözlerini yumdu.

Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüznü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu.

Nâzım Hikmet – Münevver Andaç çiftinin oğlu Mehmet Nâzım, 1951 yılında dünyaya geldi. Ancak Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet hakkında yaşamı boyunca hiçbir açıklama yapmamıştı.

OĞLU İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI

Nâzım Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

Karşı yaka memleket,

sesleniyorum Varna’dan,

işitiyor musun?

Memet! Memet!

Karadeniz akıyor durmadan,

deli hasret, deli hasret,

oğlum, sana sesleniyorum,

işitiyor musun?

Memet! Memet!