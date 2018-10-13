‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu

İtalya’nın Umbria bölgesindeki bir mezarlıkta yapılan arkeolojik kazıda, sıtma hastalığından öldüğü tahmin edilen ve ağzında tuğlayla defnedilen bir çocuğun iskeleti tespit edildi.

Arizona Üniversitesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Arizona ve Stanford üniversitelerinden arkeologlar, Lugnano in Teverina komünündeki 5. yüzyıla ait çocuk mezarlığında kazılar yaptı. Bilim insanlarına göre yerel sakinler, sıtma hastalığından ölenler ağzında tuğlayla defnedilirse "ölümden dönemeyeceği ve hastalığı yaşayanlar arasında yayamayacağına" inanıyorlardı.

Arizona Üniversitesi'nden arkeolog Prof. David Soren, "Daha önce buna benzer hiçbir şeye rastlamamıştım. Bu çok inanılmaz ve garip. Burada buna Lugnano vampiri deniyor" diye açıkladı.

"Romalıların, kötülüğü ölenin vücudu içinde zapt etmek için büyücülük yöntemlerine başvurduğunu biliyoruz" diyen Soren, mevcut durumda kötülüğün sıtma hastalığı olduğunu belirterek, bazı kemiklere yapılan DNA testinin tahminleri doğruladığını kaydetti.

İtalya'da daha önce de ‘vampir' mezarlarına rastlanmıştı. 2009'da Venedik'te, 16. yüzyıldan kalan mezarda, ağzında tuğlayla defnedilen yaşlı bir kadının iskeleti bulunmuştu.