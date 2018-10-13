Müzzeyen Müzikali'ne İzmir'de yoğun ilgi

Sahnelenmeye başlandığı günden beri yoğun ilgi gören 'Müzeyyen' müzikali, Kerki ve Solfej'in düzenlediği 'Güz konserleri' kapsamında, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi.

GönderYazdır'Müzeyyen' müzikali İzmir'de sahnelendi

Gösterildiği her sahnede büyük beğeni toplayan ‘Müzeyyen’ İzmirli müzikseverlerden tam not aldı.

Ünlü sanatçı Şevval Sam’ın sahnelediği , Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkıların yer aldığı ‘Müzeyyen’ müzikalı, önceki gece İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi. Müzeyyen Senar’ın kızım dediği Şevval Sam tarafından sahnelenen müzikli gösteri, seyirciden tam not aldı.

Müzeyyen Senar’ın Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı.

Konser sonlarına doğru Senar’ın yüzüncü yaşını kutlayan Şevval Sam, "Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak’’ sözleriyle Müzeyyen Senar’a olan sevgisini dile getirmeyi ihmal etmedi.

Konser finalinde etkinlik alanını dolduran misafirler ayağa kalkarak dakikalarca Şevval Sam’ı ayakta alkışladı. Sam, ‘’Bu gece burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim’’diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.