‘Batwoman’dan ilk görsel yayınlandı

Batwoman (Yarasa Kadın) isimli lezbiyen çizgi roman karakteri, ABD’deki the CW adlı televizyon kanalı için diziye uyarlandı.

Çizgi romandan diziye uyarlanan ilk lezbiyen karakter olan Batwoman’ı oyuncu Ruby Rose canlandırıyor.

Diziye ilişkin ilk görsel paylaşıldı.

Aralık ayında tanıtımı başlanacak olan dizide izleyiciyi “sosyal adalet için tutku ve zihnini konuşturmak için yetenekle donatılmış” bir karakter bekliyor.

1950'LERDE ORTAYA ÇIKTI

Batwoman ilk olarak 1950’lerde, erkek süper kahraman Batman’in eşcinsel olduğu ‘dedikodularına’ karşı ‘Batman’le romantik bir ilişki kurması’ amacıyla yaratılmıştı.

Ama karakter daha sonra seriden çıkarıldı ve 2006’da Kate Kane adıyla eşcinsel bir kadın olarak yeniden eklendi.

Batmwoman (Kate Kane) o tarihten bu yana DC Comics’in en popüler eşcinsel karakterlerinden biri oldu.