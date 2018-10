Kürk Mantolu Madonna, 19-20 Ekim'de Uniq Hall'de

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserinden To Be House of Production yapımıyla geçen sene ilk kez tiyatro sahnesine taşınan ve 2017-2018 sezonunda kapalı gişe oynayan Kürk Mantolu Madonna, 19 ve 20 Ekim’de Uniq Hall’de.

Usta yönetmen ve oyuncu Engin Alkan’ın Raif Efendi olarak sahnede olacağı oyunun kadrosunda Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Sacide Taşaner, Lila Gürmen, Emrah Altıntoprak, Oya Kaptanoğlu, Özge Özel, Gökdağ Yalçın ve Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor.

Tuba Ünsal ; 'Tiyatrodaki kadar benim oyunculuğumu geliştiren başka bir eğitim dalı yok, o yüzden çok mutluyum en iyi şartlarda bunu yapabildiğim ve bu cesarete sahip olduğum için. İşimi tüm kalbimi koyarak yapıyorum.Yeni sezonu yine kapalı gişe oyunla açtık Maria Puder olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor.'

Kürk Mantolu Madonna,Yılın En İyi Oyunu, En İyi Sahne Tasarımı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi farklı dallarda aldığı ödüllerle de sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu oldu.