Beatles'in tarihi rekoru kırıldı

Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake, yeni albümü Scorpion ile Billboard Hot 100 listesini alt üst etti. 31 yaşındaki Rapçinin yeni albümü Scorpion'dan yedi şarkı birden listenin ilk 10'unda yer aldı. Listenin bir numarasında 'Nice for What' şarkısı yer aldı. Bu şarkı listede tam 4 kez birinci oldu. Drake böylece, top 10'da aynı anda en çok şarkısı yer alan efsanevi İngiliz grubu The Beatles'ın 54 yıllık rekorunu elinden almış oldu. İlk 10'da yer alan şarkılar Nonstop, Gods Plan, In My Feelings, I'm Upset, Emotionless ve Don't Matter To Me oldu.

Drake, albümünü çıkardığı gün birçok müzik platformunda en çok dinlenen şarkıcı olmuştu. Apple Music, Drake'in rekorunu Instagram'dan duyurarak, albümün yayınlandıktan sonra ilk 24 saatte 170 milyon defa dinlendiğini açıklamış, albümün 92 ülkede bir numaraya yükseldiğini belirtmişti. Spotify da Scorpion albümünün ilk 24 saatte rekor kırdığını belirterek 130 milyon kez dinlendiğini duyurmuştu.