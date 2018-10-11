Şener Şen'den hayranlarına müjde! 14 yıl aradan sonra...

Şener Şen, 1978 yılında ilk kez istanbul şehir tiyatroları’nda oynadığı 'Zengin mutfağı’ oyunu ile yeniden tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Şener Şen, 14 yıl aradan sonra “Zengin mutfağı” oyunuyla tiyatroya dönüyor. Usta oyuncu, 1978 yılında ilk kez istanbul şehir tiyatroları’nda oynadığı 'Zengin mutfağı’ oyunu ile yeniden tiyatro izleyicisiyle buluşacağı duyuruldu. Ayrıca Zengin mutfağı 1988 yılında başar sabuncu yönetmenliğinde sinemaya da uyarlanmıştı.

Vasıf Öngören’in yazdığı eğlenceli oyunda 40 yıl önce aşçı 'Lütfü usta' karakteri ile seyirci karşısına çıkan usta sanatçı, yine aynı karaktere hayat verecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağında yarattığı etkiyi anlatan ‘Zengin mutfağı’ oyununda; Şener Şen, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya gibi isimler yer alıyor.