Akbank Caz Festivali 17 Ekim’de başlıyor

28 Ekim’e kadar sürecek festival; 100’den fazla sanatçının performansıyla 37 ayrı mekanda 37 konser ile gerçekleşecek. Festival kapsamında ayrıca 3 söyleşi ve 16 atölye çalışması hayata geçecek.

Kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 28. Akbank Caz Festivali’nin ilk haftasında; Avihai Cohen Quartet, Shinya Fukumori Trio, The Comet is Coming, Till Brönner, Ozan Musluoğlu Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector & The Malcouns gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali’nin yine ilk haftasında Liselerde Caz, Çocuklar için Dans, Atölye çalışmaları ile farklı mekanlarda renkli konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.