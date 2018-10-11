Hırçın Kız bugün prömiyer yapacak

William Shakespeare'in yazıp Nurettin Sevin’in çevirdiği oyunun reji koltuğunda Yücel Erten oturuyor. Oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık’a, dekor tasarımı Ethem İzzet Özbora’ya, kostüm tasarımı Nalan Alaylı’ya, müzikler ise Emil Tan Erten’e ait.

Oyunun konusu kısaca şöyle;

Oyun Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde döner. Battista, huysuz büyük kızı Katerina kocaya varmadan, küçük kızı Bianka'nın evlenmesine izin vermeyeceğini açıklamıştır.

Küçük kızın talipleri, bu kilidi açması için Petrukio'ya başvururlar. Petrukio hem evlenip kadının yüklü çeyizine konmak, hem de onu terbiye edip uysallaştırma iddiası ile işe girişir. Bu arada Bianka'nın talipleri de türlü yöntemlerle genç kıza yaklaşmaya, gönlünü çelmeye çalışırlar. Katerina'nın erkek egemen çevreye ayak direme çabası ile Bianka'yı elde etmek için kurulan düzenler, bir çeşit anafor oluşturacaktır.

Oyunda; Veda Yurtsever, Hakan Meriçliler, Uğur Hakan Güneri, Turan Günay, İlkay Akdağlı, Fatih Dokgöz, Zülfükar Ali Sinan Demir, Burak Altay, Çiğdem Yıldız, Ahmet Taşdemir, Ahmet Kurt, Başak Ova, Bilal Ercan, Büşra Saraç, Erdem Bilgi, Hakan Siylim, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Muhammed Yıldız, Oya Ünal, Özlem Karataş, Rezzak Aklar, Seda Özgiş, Tuba Aydın ve Tuğçe Topçu rol alıyor.11 Ekim Perşembe günü prömiyer yapacak olan oyun 14 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.