‘Ahlat Ağacı’ Londra Film Festivali'nde

62. Londra Film Festivali’nde gerek isim yapmış, gerekse adını yeni duyuran yönetmenlerden 225 film izlenecek. Bu yılki festivalde 21 filmin dünya prömiyeri, 29 filmin de Avrupa prömiyeri yapılacak. Ayrıca 46 belgesel, 4 animasyon ve 160 kısa film de festival programında yer alıyor.

Festivalin açılışını 2013’te “12 Yıllık Esaret” filmiyle Oscar alan Steve McQueen’in gerilim filmi “Widows - Dul Kadınlar” yaptı. Zengin oyuncu kadrosuna sahip filmde başrolleri Oscar ödüllü Viola Davis, “Hızlı ve Öfkeli” serisinin yıldızı Michelle Rodriguez ile “The Night Manager”da rol alan Elizabeth Debicki ve Cynthia Erivo oynuyor. Ayrıca Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall ve Liam Neeson da oyuncu kadrosunda yer alıyor.

ABD’de günümüz Chicago’sunun siyasi ve sınıfsal kargaşasında geçen öykü, “ölmüş kocalarının işledikleri suçlar yüzünden üzerlerine borç yükü yığılmış olmaktan başka hiçbir ortak noktaları bulunmayan bir grup kadını anlatan karmaşık bir gerilim filmi” diye özetlenebilir.

‘Bu film tam bir Ceylan’

62. Londra Film Festivali’ne Türkiye’den katılan tek film Nuri Bilge Ceylan’ın yapıtı “ Ahlat Ağacı ”. Filmin tanıtımını yazan ve Türkiye sinemasını yakından izleyen Geoff Andrew, Ceylan’ın Sinan tiplemesiyle, yine kusurlu bir erkek ruhunu usul usul ve derinlemesine incelediğini belirtiyor. Yönetmenin alaycı tonunun yine Çehov’u andırdığını, olan bitene mesafeli ama şefkatli, güç algılanan ama belirgin, sessiz ama son derece etkileyici bir dil kullandığını yazan Andrew, “harika birer oyunculuk sergileyen güçlü karakterleri ve birbirine örülmüş konulardan oluşan mükemmel dokusuyla, bu film dibine kadar, tam bir Ceylan” diyor.

16 ve 17 Ekim’de gösterilecek olan “ Ahlat Ağacı ”nın biletleri çoktan tükendi. Filmin önümüzdeki aylarda Londra sinemalarında da gösterime girerek daha uzun süreyle, daha fazla izleyiciye ulaşması umuluyor.

Bu sonbahar sanat yönetmenliğini geçici olarak Tricia Tuttle’ın yaptığı Londra Film Festivali’nde öne çıkan noktalardan biri de kadın yönetmenler. 62. Festivalde izlenecek 225 uzun metrajlı filmden 69’u, 160 kısa filmden 80’i kadın yönetmenlerin ürünü. Festivalin sanat yönetmeni Tuttle, program hazırlarken kadın yönetmenlerin de hak ettikleri düzeyde temsil edilmesine öncelik verdiklerini ancak herhangi bir kota belirlemediklerini söyledi; “gerçekten heyecan verici yeni kadın yönetmenler ortaya çıkmakta” dedi. Festival sırasında, film sektöründe isimlerini duyurmuş kadın sinemacıların katılacağı ve çalışmalarını hem cinsiyet farklılığına odaklanmadan sanatsal yönden tartışacakları, hem de kadın sinemacı gözüyle yeni kuşak kadın sinemacılara nasıl esin kaynağı olunabileceğini anlatacakları bir panel de düzenlenecek.

Bu yılki Londra Film Festivali, 21 Ekim’de gösterilecek olan “Stan ve Ollie”nin dünya prömiyeriyle kapanacak. Steve Coogan ve John C Reilly’nin Hollywood’un efsanevi ikilisi Laurel ve Hardy’yi canlandırdıkları film, gerçek bir duygusal komedi.