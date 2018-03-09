MESAM'ın yeni kayyumu Coşkun Sabah

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl'ün istifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan MESAM açıklaması: Yasaları kullandık

Sabah, kararı sosyal medya hesabı Twitter'da "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atamıştı. MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atanmıştı.