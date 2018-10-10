Klasik Türk Müziği Korosu sezonu açıyor

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu’nda “İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sezon Açılış Konseri” gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 20:00'de 2018-2019 Sanat Sezonu Açılış Konseri Erhan Parlat’ın şefliğinde gerçekleştirilecek. Konserde Solist Canan Sezgin Geylan, Türk Müziği’nin güzide eserlerini dinleyiciler için seslendirecek.

Koroyu yönetecek olan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Erhan Parlat, Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü´nün açtığı sınavı kazanarak üniversite eğitimini burada tamamlayan Parlat, 1989 yılında ses sanatçısı olarak göreve başladığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu´nda çeşitli görevlerde yer aldı. Parlat, 2011 yılından bu yana koro şefliği görevini sürdürüyor.