Ezhel hayranlarıyla buluşacak

Son dönemin en sevilen urban sanatçılarından Ezhel, 28 Ekim pazar günü Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

Ezhel’e sahnede, besteleri ve sözleriyle sayısız esere imza atan Moğollar’ın başarılı ismi Cahit Berkay, Türk rap sahnesinin sevilen isimlerinden Ceza, özgün yorumuyla alternatif müzik sahnesinin genç yetenekleri arasına giren şarkıcı ve söz yazarı Sena Şener de konuk sanatçı olarak eşlik ediyor.

Kısa zamanda Türk rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran ve hip hop, urban, reggae, trap gibi müzik türlerini karşı-kültür ile harmanlayan Ezhel, 2018 yılı içerisinde İstanbul’da vereceği son konseri için Volkswagen Arena’da sahne alıyor.

“Geceler”, “Şehrimin Tadı”, “İmkansızım” ve “Kazıdık Tırnaklarla” gibi şarkıları ile en çok dinlenenler listelerinin başında yer alan sanatçı freestyle performansları, düetleri ve sahnedeki enerjisi ile hayran kitlesini her geçen gün daha da genişletiyor.

Ezhel ile Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde konser deneyimi yaşamak için biletler Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.