İstanbul'da Fazıl Say rüzgarı esti

Bu yıl ilk kez düzenlenen “ Burada Müzik Var “ etkinliklerinin, kapanış konserinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahne aldı.

Pazar gecesi Moda Kayıkhane’de gerçekleşen konserde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı “İlk Şarkılar” albümünde yer alan parçaların ağırlıkta olduğu bir repertuarla izleyici karşısına çıktı. Kapıda kuyrukların oluştuğu konserde Fazıl Say’a solist Serenad Bağcan eşlik etti.

Konserine Nâzım Hikmet’in ülke özlemini anlattığı ‘Memleketim’ şiiriyle başlayan Fazıl Say, İlk Şarkılar repertuarının dışında, Gershwin’in popüler caz şarkısı “Summertime” ve Aşık Veysel’in “Kara Toprak” eserini yorumladı. Program sonunda seyircilerden büyük alkış alan Fazıl Say, üç kez sahneye çağırıldı.

Konser boyunca seyirci ile diyalog içinde olan Fazıl Say, dünyanın çok çeşitli ülkelerindeki caz kulüplerinde bu tarz konserlerin verildiğini söyleyerek ”Dinleyicilerle bu tür mekanlarda daha yakınlaşıyorum. Daha çok insanla buluşma şansımız oluyor. Bir senfoni orkestrasıyla da bu tür mekanlarda konser vermek isterim’’ dedi.

Gecenin ikinci bölümünde ise; Doğu-Batı sentezi, Türk musikisi, caz, kabare müziği, nostaljik melodileri ve akılda kalıcı sözleri ile her biri farklı stilde ve farklı konularda olan Güz Şarkıları izleyiciler ile buluştu. Güz Şarkıları’nda muazzam yaratıcı bir yorumcu olan Ece Dağıstan piyanoya hayat verirken, Güvenç Dağüstün solist olarak yer aldı. İkiliye orkestrada usta isimler Volkan Hürsever (kontrbas), Ediz Hafızoğlu (davul) ve Gürtuğ Gök (saksafon) eşlik etti.

Müzik dolu 9 Gece…

Ada Müzik ve Must Entertainment organizasyonuyla Moda Kayıkhane’de düzenlenen ‘Burada Müzik Var’ etkinliklerinde 9 gece boyunca, 2 farklı sahnede 27 ayrı performans içerisinde 42 sanatçı sahne aldı. Ada Müzik Günleri’nde, uzun süredir sahneye çıkmayan gruplarla birlikte, daha önce hiçbir yerde dinleyici karşısına çıkmamış özel programlar da müzikseverlerle buluştu.