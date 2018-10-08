İş Sanat yeni sezonunun biletleri satışta

Sanatseverlerinin ilgiyle takip ettiği etkinliklerin biletleri, Biletix ve İş Sanat Ana Gişesi’nden satın alınabilir. Her kategoriden sunulan indirimli öğrenci biletleriyse yalnızca İş Sanat Ana Gişesi’nde. Konserler bu sezon da saat 20.30’da başlayacak, çocuk etkinliklerinin saati ise 15.00 olacak.

Yeni sezon 8 Kasım, Perşembe akşamı yenilikçi fikirleriyle kuşağının dikkat çeken orkestra şefleri arasında gösterilen Anu Tali yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasıve Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül’ün (keman) solist olarak yer aldığı açılış konseriyle başlayacak.