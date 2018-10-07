Ünlü oyuncu Kamil Renklidere son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK sinemasının ünlü isimleri Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan ile aynı filmde rol alan, kanser nedeniyle yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere (64), Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Renklidere'nin cenazesi, aynı hastalıktan kaybettiği eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Kamil Renklidere için bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Yalı Camii'ndeki törene Kamil Renklidere'nin oğlu Candaş Renklidere, oyuncu Sönmez Yıkılmaz ile arkadaşı yönetmen Ali Akalar, ailesi ve sevenleri katıldı. Kamil Renklidere'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 2015 yılında göğüs kanserinden hayatını kaybeden eşi Zinnur Renklidere'nin Yukarı Akçaalan'daki mezarının yanında defnedildi.

'Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında 'Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'nü alan Kamil Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol alıp, çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

Karaman'da, 1 Ağustos 1954 yılında, dünyaya gelen Kamil Renklidere, 1979'da Türkan Şoray'ın 'Hazal' isimli filminde rol alarak, sinemaya girdi ve yine aynı sene Kemal Sunal'ın 'Umudumuz Şaban' isimli filminde rol aldı. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışan Renklidere, 1986 yılında Erdal Özyağcılar ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı 'Hastane' filmi ile yönetmenliğe başladı ve çok sayıda ünlü ismin filmlerini çekti. 1987 yılında Tarık Akan'ın 'Çark' isimli filminde de rol alan Renklidere, 1992- 1997 yıllarında ATV'de şef yönetmenlik görevini üstlendi.