Gökhan Türkmen: Ezhel'in yaşadığı durumu popçu yaşasa...

Şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan rapçi Ezhel hakkında dikkat çekici bir yorum yaptı. Türkmen, "Ezhel’in yaşadığı durumu bir popçu yaşasa rezil olmuştu ama rapçi tutuklanınca yakıştırıldı. Algılar çok farklı” dedi.

BirGün gazetesinden Burak Abatay’a konuşan Türkmen’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Sanat ve eğlence ortamı Türkiye’de de giderek daralıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

İnsanların birbirleriyle iletişime geçememesi, nasıl davranacağını bilmemesi gibi durumlar söz konusu son zamanlarda. Bizde bir sanatçı ile bir siyasetçi tartışamıyor çünkü o rüşt yok. Bu durum sanatçılar arasında da yok.

Sanatçıların daha aydın, daha öncü olması, genelden farklı özellikleri olması gerekir. Oturup, bazı şeyleri konuşamıyoruz. En kötüsü de bu zaten. Sanatına aşık insanlar var. Herkes para kazanma derdinde. Bizim her sanat dalında bilgiye sahip olmamız gerekir. O insanlarla da oturup konuşmamız gerekir.

Ezhel tutuklandığında ne hissetiniz?

Karışık bir durum. Kaygı ve kurgu var herkeste. Bunların nedeni Ezhel değil. İnsanların bakış açısı. Ezhel’in yaşadığı durumu bir popçu yaşasa rezil olmuştu ama rapçi tutuklanınca yakıştırıldı. Algılar çok farklı.