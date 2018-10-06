30 yıldır serbest olan kitap yasaklandı!

Yazar Nihat Behram, "Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit" adlı kitabının yasaklandığını açıkladı. Behram, "Bu nasıl hukuk? 30 yıldır serbest olan kitabım yasaklandı!" dedi.

Nihat Behram'ın, 18 Mayıs 1973 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde işkence sonucu yaşamını yitiren TKP/ML kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını anlatan Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit adlı kitabı 30 yılın ardından yasaklandı.

Behram, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bu nasıl hukuk? 30 yıldır serbest olan kitabım yasaklandı! Madem suç var, yazan benim, bana dava aç! Açmıyor! Açsa, daha önce yargılanıp beraat ettiğim ortaya çıkacak, (arka kapakta beraat kararı da var)! Bir ana için evladı neyse yazar için kitabı odur. Acısının peşini bırakmam!” dedi.