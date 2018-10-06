Dünyaca ünlü opera sanatçısı hayatını kaybetti

2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe bu sabah Sant Pau Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Freddie Mercury ile düet yaptıkları 'Barcelona' şarkısı 1987 yılında piyasaya sürüldü ve 1992 Barselona Olimpiyatları için bir marş haline geldi. 50 yıllık kariyer hayatında birçok başarıya imza atan ünlü opera sanatçısı için 8 Ekim Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

1964 yılında evlendiği İspanyol tenor Bernabe Marti ile iki çocuğu var.