KODA sezonu İdil Biret ile açacak

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) ve Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, 2018-2019 sezonunu 15 Ekim’de İdil Biret konseri ile açacak.

2001 yılında yaşama veda eden ‘Efsane Orkestra Şefi’ Hikmet Şimşek anısına gerçekleşecek konserin solisti, ünlü piyanist İdil Biret olacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki müzik şöleni saat 20.00’da başlayacak.

MUHTEŞEM KONSERLER

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, 22 Ekim’de de Hakan Ali Toker (piyano), Olgu Kızılay (keman) ve Selin Nardemir’in (viyolonsel) ‘Aşk Valsleri Konseri’ne ev sahipliği yapacak. 29 Ekim’de ise KODA, Şef Oğuzhan Kavruk’un yöneteceği muhteşem ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ ile sanatseverlerin karşısında olacak.

“MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “KODA’nın yeni sezon açılış konseri; klasik müziğin Türkiye’de tanınmasında ve sevilmesinde büyük emeği olan, adını sanat merkezimizde yaşattığımız merhum Şef Hikmet Şimşek anısına gerçekleşecek olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor. Sanatseverleri bu anlamlı geceye tanıklık etmeye bekliyorum” dedi.