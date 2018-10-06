En iyi film ödülü 'Üç Yüz'ün

ANTALYA-DHA 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü yönetmenliğini Jafar Panahi'nin yaptığı 'Üç Yüz'e verildi.

Bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nde en iyi film ödülü, yönetmenliğini Jafar Panahi’nin yaptığı Üç Yüz filminin oldu. En iyi yönetmen ödülünü ise Bir Aile İşi filmi ile Kore-eda Hirokazu aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü 12 yaşındaki Zain Al Rafeea’nın olurken, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Ayla filmindeki rolü ile Samal Yeslyamova’nın oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki kapanış töreniyle sona erdi. Sanatçıların da katıldığı 29 Eylül’deki kortejle başlayan festival, bir hafta boyunca devam etti

Törenin kapanış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sinema dolu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi. Türel, “Festival filmlerinde salonlar doluydu. Filmlerle görmediğimiz ülkelere gittik. 1200 konuğu ağırladık. 34 bin 900 kişi filmleri izledi” diye konuştu.

CEM YILMAZ’A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Festivalde sinemada 20’nci yılını dolduran Cem Yılmaz’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Yılmaz ödülünü, oyuncu Nebahat Çehre ve yakın arkadaşı Ozan Güven’in elinden aldı. Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Cem Yılmaz, “Sinemayla dolu dolu geçen hayatın burada son bulacağını beklemezdim. Festivalde hiçbir filmim yarışmadı. Takvim nedeniyle ve içerik itibariyle festivale yakışır bir film üretemedim. Sinema ile ilgili her şeyi çok seviyorum. 20 yıldır çeşit çeşit filmleri yaparak, seyircileri bir araya getirdim. Bireysel çabamın görülmesi beni çok mutlu etti. Memlekette çok kıymetli adam var. Yabancılar şimdi bu ödülü alan çirkin adam kim diye soruyordur ama ben aktörüm. Nebahat Çehre ile beraber film yapmak isterim, 20 yıl sonra da onun elinden ödül almak isterim” diye konuştu.

FESTİVALİN EN İYİLERİ

En iyi film: Üç Yüz, Yönetmen: Jafar Panahi, (İran)

En iyi yönetmen: Kore-eda Hirokazu, Bir Aile İşi (Japonya)

En iyi kadın oyuncu: Samal Yeslyamova (Ayka), Rusya, Almanya, Polonya, Kazakistan, Çin

En iyi erkek oyuncu: Zain Al Rafeea, Kafernahum (Lübnan, ABD)

Jüri Özel Ödülü: Kailash (ABD)

Behlül Dal Ödülü: ‘Çınar’ (Türkiye)

Dr Avni Tolunay İzleyici Ödülü: ‘Göç Mevsimi’ (Kolombiya, Danimarka, Meksika)

Genç Jüri Ödülü: ‘Kafernahum’ (Lübnan, ABD)