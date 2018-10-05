Şirin Pancaroğlu Süreyya Operası’nda sahne alacak

Dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, 8 Ekim Pazartesi 20:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sahne alacak.

Klasik müzik geleneğinden yetişen Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki çalışmaları ile de beğeni topluyor.

Farklı müzik tarzlarını birleştiren Pancaroğlu, ‘Arya’ adını taşıyan konserinde Bach, Frescobaldi, Scarlatti gibi isimlerin yanı sıra Piazzola, Albeniz’den eserler icra edecek. Pancaroğlu, ‘Eski Bir Kartpostal’ ismini taşıyan eserinde izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Şirin Pancaroğlu Arp Konseri

Tarih: 8 Ekim Pazartesi 20:00

Yer: Kadıköy Süreyya Operası