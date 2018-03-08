Arapsaçı görücüye çıktı

Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı ile Ayşe Işıkmen’in kaleme aldığı ‘Arapsaçı' 30 Mart'ta seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer, Füsun Demirel ve Ünal Yeter gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hayatları 'Arapsaçı'na Dönüyor!

Çekimleri İstanbul'da yaklaşık 1 ayda tamamlanan, heyecan dolu hikayesi ve birbirinden ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Arapsaçı’ filminde, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceket, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecektir.

İşte, Arapsaçı'nın afişi;