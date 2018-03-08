Beyonce ve Jay-Z'den ortak karar

Müzik dünyasının en çok kazanan çifti Beyonce ve Jay-Z’nin, önümüzdeki yaz konser turnesine çıkacakları öğrenildi. İnternette turneden bir şovun biletlerinin listelenmesiyle ortaya çıkan bu durum, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.

HAYRANLARI FARK ETTİ

Ticketmaster şirketi tarafından önceki gün 30 Temmuz Philadelphia konseri listelenen sanatçıların biletleri, sevenleri tarafından fark edilince siteden geri çekildi.

"AİLE İÇİN EN İYİ SEÇİM"

Öte yandan ünlü çifte yakın bir kaynak, People dergisine “İnanılmaz heyecanlılar. Herkese bu turnede çok fazla iş düşüyor. Bu aileleri için de en iyi seçim olacak” açıklamasını yaptı. İkili, Blue Ivy (6) ile sekiz aylık ikizleri Sir ve Rumi’yi de turneye götürecek.