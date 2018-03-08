Çağan Irmak'tan yeni film

Yönetmen Çağan Irmak, yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’le daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu sürprizlerle dolu bir kurguyla anlatıyor. Ünlü yönetmen, 23 Mart’ta gösterime girecek filmin etkileyici konusuyla gizemli bir dünyanın kapısını aralayacak.Irmak’ın yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’in başrolünde yıldız oyuncu Engin Akyürek yer alıyor. Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaş gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yaratacağı hissi Çağan Irmak şu sözlerle anlattı:

“Kendi kötülüğümüzü başkasının gözüyle görebilsek nasıl olurdu? Tüm istediğimiz zincirlerimizden kurtulmak belki de; kimseye zarar vermeden, bizi sınırlandıran, bizi yok eden tüm zincirlerden kurtulmak. Yaralayan da iyileştiren de bir insanın dokunuşu ise eğer, daha güzel bir dünya mümkün.”

Engin Akyürek’in hayat verdiği Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada karşı karşıya kaldığı sıra dışı olayların anlatıldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’, bol sürprizli kurgusuyla izleyicileri sürüklemeyi hedefliyor.

Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak ‘Çocuklar Sana Emanet’, 23 Mart’ta sinemalarda.