Hüsnü Arkan ve Kalben birlikte söyleyecek

Müzik otoriteleri tarafından Türkiye'nin gelmiş geçmiş en özgün besteci ve yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan sahnede, son dönemin başarılı şarkı yazarı ve yorumcusu Kalben’i ağırlayacak.

İkili programın bir bölümünde birbirlerinin şarkılarını birlikte seslendirecek. Yakın ve son dönem müziğimizin iki önemli şarkı yazarı ve yorumcusunun bu buluşması Cuma gecesini Burada Müzik Var’ın özel gecelerinden biri yapacak.

Nekropsi 5 yılın ardından ilk kez sahnede

Farklı konser fikirleri ve sahne performanslarıyla kalabalık, renkli bir izleyici kitlesine sahip olan Nekropsi, uzun bir aradan sonra ilk konserini Ada Müzik Günleri’nde, Moda Kayıkhane’de verecek.

Grup, Cem Ömeroğlu (Gitar, ses), Cevdet Erek (Davullar, ses), Kerem Tüzün (Bas, ses) ve Gökhan Goralı’dan (Gitar, ses) oluşan kadrosuyla, 5 Ekim Cuma gecesinin final sahnesine yoğun bir prova trafiği içerisine hazırlandı.

Yerel öğelerin de kullanıldığı, parçalarında hemen her tür geçişin bulunduğu albümleriyle Türkiye’de ve dünyada kendilerine özel bir yer edinen Nekropsi, 5 yıla yakın bir sürenin ardından ilk kez “Burada Müzik Var” etkinliklerinde sahne alacak.