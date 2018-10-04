Efsane grup ABBA'dan yeni albüm sinyali

70'lerin İsveçli pop grubu 40 yılın ardından tekrar stüdyoda. Grup, yeni albümün sinyalini verdi.

Grup olarak son albümleri 1981 çıkışlı “The Visitors” olan, İsveçli pop grubu ABBA’dan Björn Ulvaeus olası bir yeni albümün sinyallerini verdi.

Grup üyeleri, 1983’te dağılmalarından bu yana ilk defa bu sene tekrar beraber stüdyoya girdi. Grubun, stüdyoda beraber çalışmaya başladıklarından beri 4 yeni şarkı kaydettiğini söyleyen Björn Ulvaeus, “Yeni albüm neden olmasın, ama kimse grubun konser vereceğini falan düşünmesin” diyerek hayranların akıllarındaki sorulara açıklık getirdi.

Ulvaeus, yaptıkları şarkıların pop çizgisinde seyrettiğini, bazılarının oldukça hareketli olduklarını ve birinin de “Nordik melankolisi”ni yansıttığını söyledi.