Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.

1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda «7 Kocalı Hürmüz» oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, «Nikah Kağıdı», «Düşenin Dostu» oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.

Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeniAtıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.

2004-2006 yılları arasında flashtv ve expochannel'de yayınlanan canlı program "Geri Dörtlü" de Levent İnanır, Aykut Oray, Erdinç Akbaş ile futbol sohbetleri yaptılar.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer,Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:



Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Direkler Arası - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Zilli Zarife - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Ferhat ile Şirin - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1968 - 7 Kocalı Hürmüz - Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu

1969 - Nikah Kağıdı - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1969 - Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Hakkımı Ver Hakkı - Aziz Nesin

Keşanlı Ali Destanı

Düş Yakamdan Osman

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

Dilekçe (Sinema Filmi)1988

Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987



Senaryo :

Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

Dilekçe (Sinema Filmi)1988

Bir Kulum İşte (Sinema Filmi)1988

Yuvasızlar (Sinema Filmi)1987

Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

Gülüm Benim (Sinema Filmi)1987

Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987

Dertli Dertli (Sinema Filmi)1987

Ödlek (Sinema Filmi)1986

Gülümse Biraz (Sinema Filmi)1986

Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)1985

Yalnızım (Sinema Filmi)1985

Sevmek (Sinema Filmi)1985

Gazino Bülbülü (Sinema Filmi)1985

Üşütük (Sinema Filmi)1984

Lodos Zühtü (Sinema Filmi)1984

Atla Gel Şaban (Sinema Filmi)1984

Günah (Sinema Filmi)1983

Tatlı İstanbul Geceleri (Sinema Filmi)1979

Bacanak (Sinema Filmi)1979

İster Gül İster Ağla (Sinema Filmi)1978

Zeynel İle Veysel (Sinema Filmi)1978

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... (Sinema Filmi)1978

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Sinema Filmi)1978

Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi)1978

Astronot Fehmi (Sinema Filmi)1978

Çukulata Sevgilim (Sinema Filmi)1975

Elma Şekeri (Sinema Filmi)1975



Oyuncu :

Kolpaçino 3. Devre (Sabri) (Sinema Filmi) 2014

Altındağlı (Payidar) (TV Dizisi)2013

Kolpaçino: Bomba (Sabri) (Sinema Filmi)2011

Kutsal Damacana 2: İt Men (Seyis Selahattin) (Sinema Filmi)2009

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri) (Sinema Filmi)2009

Gölgesizler (Dede Musa) (Sinema Filmi)2008

Avrupalı (Türk Baba) (Sinema Filmi)2007

Naciye'yi Kim Sevmez (Resul) (TV Dizisi)2005

Köpek (Berber) (TV Dizisi)2005

Yadigar (Binali) (TV Dizisi)2004

Paydos 2004

Cennet Mahallesi (Hüsnü) (TV Dizisi)2004

Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)2004

Cabbar (Fikret) (TV Dizisi)2002

Baldız Geliyorum Demez (Muhterem) (TV Dizisi)2002

İmparator ( ) (TV Dizisi)2000

Dilber (Hayri) (TV Filmi)1999

Fırat (Kamil Bey) (TV Dizisi)1997

Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)1993

Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan) (TV Dizisi)1993

Tatlı Betüş (TV Dizisi)1993

Bizim Takım ( ) (TV Dizisi)1993

Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri) (TV Dizisi)1992

Aşık Oldum ( ) (TV Dizisi)1992

Kurt Kanunu (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1991

Itri ( ) (TV Dizisi)1991

At Kestanesi ( ) (TV Dizisi)1991

Çılgın Berber ( ) (Sinema Filmi)1990

Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)1990

Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1990

Bir Milyara Bir Çocuk ( ) (TV Dizisi)1990

Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail) (TV Dizisi)1989

Hopla Dünya ( ) (Sinema Filmi)1989

Bakımsız Tarzan (Garip) (Sinema Filmi)1989

Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (TV Dizisi)1988

Kara Zindan (Arif) (Sinema Filmi)1988

Dilekçe ( ) (Sinema Filmi)1988

Bir Kulum İşte (Davut) (Sinema Filmi)1988

Seyyar Kamil (Kamil) (Sinema Filmi)1987

Gülüm Benim ( ) (Sinema Filmi)1987

Düş Yakamdan Osman (Osman) (Sinema Filmi)1987

Bütün Kuşlar Vefasız ( ) (Sinema Filmi)1987

Ödlek ( ) (Sinema Filmi)1986

Bizi Güldürenler (Nasreddin Hoca) (TV Dizisi)1986

Ay Işığı Operasyonu ( ) (Sinema Filmi)1986

Sevmek (Ciğerci Ökkeş) (Sinema Filmi)1985

Gazino Bülbülü (Mahmut) (Sinema Filmi)1985

Üşütük (Horoz Nuri) (Sinema Filmi)1984

Lodos Zühtü (Zühtü) (Sinema Filmi)1984

Futboliye (Hüsnü) (Sinema Filmi)1983

Şabancık (Şaban) (Sinema Filmi)1981

Seni Yakacaklar (Necmi) (Sinema Filmi)1981

Şaşkın Milyoner (Ceyar Kazım) (Sinema Filmi)1980

Öttür Kuşu Ömer (Ömer) (Sinema Filmi)1979

Tatlı İstanbul Geceleri (Oldu) (Sinema Filmi)1979

Süper Selami (Selami/Çengel) (Sinema Filmi)1979

Binlik Nail ( ) (Sinema Filmi)1979

Bacanak (Baretta Tosun) (Sinema Filmi)1979

Ay Aman Of (Hasan) (Sinema Filmi)1979

Afferin Çocuğa ( ) (Sinema Filmi)1979

Acemi Dolandırıcılar (Apo) (Sinema Filmi)1979

Şerefsiz Şeref (Şeref) (Sinema Filmi)1978

İster Gül İster Ağla (Zeynel) (Sinema Filmi)1978

Çarli'nin Kelekleri (Zühtü) (Sinema Filmi)1978

Zeynel İle Veysel (Zeynel) (Sinema Filmi)1978

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... ( ) (Sinema Filmi)1978

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Yedi Yürekli Şaban ) (Sinema Filmi)1978

Oooh Oh (Çaycı Kamil) (Sinema Filmi)1978

Kendin Pişir Kendin Ye ( ) (Sinema Filmi)1978

Hanımevladı ( ) (Sinema Filmi)1978

Bionik Ali Futbolcu (Ali/Aliçeviç Tırbişonoviç) (Sinema Filmi)1978

Balkona Etti / Haydar ( ) (Sinema Filmi)1978

Astronot Fehmi (Fehmi) (Sinema Filmi)1978

Yeşilçam Sokağı (Kazım) (Sinema Filmi)1977

Hızlı Giden Yorulur (Veli Kaçar) (Sinema Filmi)1977

Güneş Ne Zaman Doğacak (Çığırtkan) (Sinema Filmi)1977

Delidir Ne Yapsa Yeridir ( ) (Sinema Filmi)1977

Bazıları Cacık Sever (Apti/Apo) (Sinema Filmi)1977

Ava Giden Avlanır / On Çok Çok... (Mülayim Çufçuf) (Sinema Filmi)1977

Al Gülüm Ver Gülüm ( ) (Sinema Filmi)1977

O Kadınlar ( ) (Sinema Filmi)1976

O Biçim Miras ( ) (Sinema Filmi)1976

Nazmiye'nin Koltukları / Naciy... (Temel) (Sinema Filmi)1976

Kolombo Şakir (Kolombo Şakir) (Sinema Filmi)1976

Dağılın Kazımlar Geliyor ( ) (Sinema Filmi)1976

Bitirim Hüsnü / Fakirin Kaderi (Hüsnü) (Sinema Filmi)1976

Avanak (Şaban) (Sinema Filmi)1976

Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Keskin Osman) (Sinema Filmi)1976

İkimiz Bir Fidanız ( ) (Sinema Filmi)1975

Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (kemal) (Sinema Filmi)1975

Çukulata Sevgilim ( ) (Sinema Filmi)1975

Çapkın Kızlar (Kara Haydar) (Sinema Filmi)1975

Vay Anasına (Sabri Filinta) (Sinema Filmi)1975

Tantana Kemal (Tantana Kemal) (Sinema Filmi)1975

Plaj Horozu (Horoz) (Sinema Filmi)1975

Parayla Değil Sırayla (Kamil/Kamile) (Sinema Filmi)1975

Kazım'a Ne Lazım ( ) (Sinema Filmi)1975

Kazım'a Bak Kazım'a ( ) (Sinema Filmi)1975

Gariban Şakir (Şakir) (Sinema Filmi)1975

Erkek Kazım ( ) (Sinema Filmi)1975

Elma Şekeri ( ) (Sinema Filmi)1975

Diyet (Hacı Memed) (TV Dizisi)1975

Bitirimler Sınıfı (Müdür) (Sinema Filmi)1975

Ayıkla Beni Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

Amigo Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

Alemin Keyfi Yerinde (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

Anter (Kamil) (Sinema Filmi)1974

Gazi Kadın / Nene Hatun (Padişah'ın Katibi) (Sinema Filmi)1973

Yaşamak Ne Güzel Şey ( ) (Sinema Filmi)1969

Vatan Ve Namık Kemal ( ) (Sinema Filmi)1969

Belanın Yedi Türlüsü (Şakir) (Sinema Filmi)1969

Vesikalı Yarim (Cemil) (Sinema Filmi)1968

Alevli Yıllar (Doğan) (Sinema Filmi)1968

Kozanoğlu (Mahkum) (Sinema Filmi)1967

Çirkin Kral (Virgül) (Sinema Filmi)1966

Nuh'un Gemisi ( ) (Sinema Filmi)1966

Kovboy Ali (Ökkeş) (Sinema Filmi)1966

Hudutların Kanunu (Abuzer) (Sinema Filmi)1966

Eşrefpaşalı (Ayı'nın Yavrusu) (Sinema Filmi)1966

At Avrat Silah (Köyün Delisi) (Sinema Filmi)1966

Güzel Bir Gün İçin (Bar Müşterisi) (Sinema Filmi)1965

Bitmeyen Yol (Köylü) (Sinema Filmi)1965

Bitmeyen Yol (Sinema Filmi)1965

Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (Sinema Filmi)1964