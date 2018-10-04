Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.
Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.
1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.
1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda «7 Kocalı Hürmüz» oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, «Nikah Kağıdı», «Düşenin Dostu» oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.
Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeniAtıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.
2004-2006 yılları arasında flashtv ve expochannel'de yayınlanan canlı program "Geri Dörtlü" de Levent İnanır, Aykut Oray, Erdinç Akbaş ile futbol sohbetleri yaptılar.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer,Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.
Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Direkler Arası - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Zilli Zarife - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Ferhat ile Şirin - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
1968 - 7 Kocalı Hürmüz - Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu
1969 - Nikah Kağıdı - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
1969 - Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Hakkımı Ver Hakkı - Aziz Nesin
Keşanlı Ali Destanı
Düş Yakamdan Osman
Filmleri ve Dizileri :
Yönetmen :
Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990
Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990
Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989
Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989
Dilekçe (Sinema Filmi)1988
Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987
Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987
Senaryo :
Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990
Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990
Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989
Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989
Dilekçe (Sinema Filmi)1988
Bir Kulum İşte (Sinema Filmi)1988
Yuvasızlar (Sinema Filmi)1987
Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987
Gülüm Benim (Sinema Filmi)1987
Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987
Dertli Dertli (Sinema Filmi)1987
Ödlek (Sinema Filmi)1986
Gülümse Biraz (Sinema Filmi)1986
Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)1985
Yalnızım (Sinema Filmi)1985
Sevmek (Sinema Filmi)1985
Gazino Bülbülü (Sinema Filmi)1985
Üşütük (Sinema Filmi)1984
Lodos Zühtü (Sinema Filmi)1984
Atla Gel Şaban (Sinema Filmi)1984
Günah (Sinema Filmi)1983
Tatlı İstanbul Geceleri (Sinema Filmi)1979
Bacanak (Sinema Filmi)1979
İster Gül İster Ağla (Sinema Filmi)1978
Zeynel İle Veysel (Sinema Filmi)1978
Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... (Sinema Filmi)1978
Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Sinema Filmi)1978
Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi)1978
Astronot Fehmi (Sinema Filmi)1978
Çukulata Sevgilim (Sinema Filmi)1975
Elma Şekeri (Sinema Filmi)1975
Oyuncu :
Kolpaçino 3. Devre (Sabri) (Sinema Filmi) 2014
Altındağlı (Payidar) (TV Dizisi)2013
Kolpaçino: Bomba (Sabri) (Sinema Filmi)2011
Kutsal Damacana 2: İt Men (Seyis Selahattin) (Sinema Filmi)2009
Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri) (Sinema Filmi)2009
Gölgesizler (Dede Musa) (Sinema Filmi)2008
Avrupalı (Türk Baba) (Sinema Filmi)2007
Naciye'yi Kim Sevmez (Resul) (TV Dizisi)2005
Köpek (Berber) (TV Dizisi)2005
Yadigar (Binali) (TV Dizisi)2004
Paydos 2004
Cennet Mahallesi (Hüsnü) (TV Dizisi)2004
Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)2004
Cabbar (Fikret) (TV Dizisi)2002
Baldız Geliyorum Demez (Muhterem) (TV Dizisi)2002
İmparator ( ) (TV Dizisi)2000
Dilber (Hayri) (TV Filmi)1999
Fırat (Kamil Bey) (TV Dizisi)1997
Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)1993
Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan) (TV Dizisi)1993
Tatlı Betüş (TV Dizisi)1993
Bizim Takım ( ) (TV Dizisi)1993
Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri) (TV Dizisi)1992
Aşık Oldum ( ) (TV Dizisi)1992
Kurt Kanunu (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1991
Itri ( ) (TV Dizisi)1991
At Kestanesi ( ) (TV Dizisi)1991
Çılgın Berber ( ) (Sinema Filmi)1990
Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990
Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)1990
Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1990
Bir Milyara Bir Çocuk ( ) (TV Dizisi)1990
Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail) (TV Dizisi)1989
Hopla Dünya ( ) (Sinema Filmi)1989
Bakımsız Tarzan (Garip) (Sinema Filmi)1989
Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (TV Dizisi)1988
Kara Zindan (Arif) (Sinema Filmi)1988
Dilekçe ( ) (Sinema Filmi)1988
Bir Kulum İşte (Davut) (Sinema Filmi)1988
Seyyar Kamil (Kamil) (Sinema Filmi)1987
Gülüm Benim ( ) (Sinema Filmi)1987
Düş Yakamdan Osman (Osman) (Sinema Filmi)1987
Bütün Kuşlar Vefasız ( ) (Sinema Filmi)1987
Ödlek ( ) (Sinema Filmi)1986
Bizi Güldürenler (Nasreddin Hoca) (TV Dizisi)1986
Ay Işığı Operasyonu ( ) (Sinema Filmi)1986
Sevmek (Ciğerci Ökkeş) (Sinema Filmi)1985
Gazino Bülbülü (Mahmut) (Sinema Filmi)1985
Üşütük (Horoz Nuri) (Sinema Filmi)1984
Lodos Zühtü (Zühtü) (Sinema Filmi)1984
Futboliye (Hüsnü) (Sinema Filmi)1983
Şabancık (Şaban) (Sinema Filmi)1981
Seni Yakacaklar (Necmi) (Sinema Filmi)1981
Şaşkın Milyoner (Ceyar Kazım) (Sinema Filmi)1980
Öttür Kuşu Ömer (Ömer) (Sinema Filmi)1979
Tatlı İstanbul Geceleri (Oldu) (Sinema Filmi)1979
Süper Selami (Selami/Çengel) (Sinema Filmi)1979
Binlik Nail ( ) (Sinema Filmi)1979
Bacanak (Baretta Tosun) (Sinema Filmi)1979
Ay Aman Of (Hasan) (Sinema Filmi)1979
Afferin Çocuğa ( ) (Sinema Filmi)1979
Acemi Dolandırıcılar (Apo) (Sinema Filmi)1979
Şerefsiz Şeref (Şeref) (Sinema Filmi)1978
İster Gül İster Ağla (Zeynel) (Sinema Filmi)1978
Çarli'nin Kelekleri (Zühtü) (Sinema Filmi)1978
Zeynel İle Veysel (Zeynel) (Sinema Filmi)1978
Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... ( ) (Sinema Filmi)1978
Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Yedi Yürekli Şaban ) (Sinema Filmi)1978
Oooh Oh (Çaycı Kamil) (Sinema Filmi)1978
Kendin Pişir Kendin Ye ( ) (Sinema Filmi)1978
Hanımevladı ( ) (Sinema Filmi)1978
Bionik Ali Futbolcu (Ali/Aliçeviç Tırbişonoviç) (Sinema Filmi)1978
Balkona Etti / Haydar ( ) (Sinema Filmi)1978
Astronot Fehmi (Fehmi) (Sinema Filmi)1978
Yeşilçam Sokağı (Kazım) (Sinema Filmi)1977
Hızlı Giden Yorulur (Veli Kaçar) (Sinema Filmi)1977
Güneş Ne Zaman Doğacak (Çığırtkan) (Sinema Filmi)1977
Delidir Ne Yapsa Yeridir ( ) (Sinema Filmi)1977
Bazıları Cacık Sever (Apti/Apo) (Sinema Filmi)1977
Ava Giden Avlanır / On Çok Çok... (Mülayim Çufçuf) (Sinema Filmi)1977
Al Gülüm Ver Gülüm ( ) (Sinema Filmi)1977
O Kadınlar ( ) (Sinema Filmi)1976
O Biçim Miras ( ) (Sinema Filmi)1976
Nazmiye'nin Koltukları / Naciy... (Temel) (Sinema Filmi)1976
Kolombo Şakir (Kolombo Şakir) (Sinema Filmi)1976
Dağılın Kazımlar Geliyor ( ) (Sinema Filmi)1976
Bitirim Hüsnü / Fakirin Kaderi (Hüsnü) (Sinema Filmi)1976
Avanak (Şaban) (Sinema Filmi)1976
Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Keskin Osman) (Sinema Filmi)1976
İkimiz Bir Fidanız ( ) (Sinema Filmi)1975
Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (kemal) (Sinema Filmi)1975
Çukulata Sevgilim ( ) (Sinema Filmi)1975
Çapkın Kızlar (Kara Haydar) (Sinema Filmi)1975
Vay Anasına (Sabri Filinta) (Sinema Filmi)1975
Tantana Kemal (Tantana Kemal) (Sinema Filmi)1975
Plaj Horozu (Horoz) (Sinema Filmi)1975
Parayla Değil Sırayla (Kamil/Kamile) (Sinema Filmi)1975
Kazım'a Ne Lazım ( ) (Sinema Filmi)1975
Kazım'a Bak Kazım'a ( ) (Sinema Filmi)1975
Gariban Şakir (Şakir) (Sinema Filmi)1975
Erkek Kazım ( ) (Sinema Filmi)1975
Elma Şekeri ( ) (Sinema Filmi)1975
Diyet (Hacı Memed) (TV Dizisi)1975
Bitirimler Sınıfı (Müdür) (Sinema Filmi)1975
Ayıkla Beni Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975
Amigo Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975
Alemin Keyfi Yerinde (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975
Anter (Kamil) (Sinema Filmi)1974
Gazi Kadın / Nene Hatun (Padişah'ın Katibi) (Sinema Filmi)1973
Yaşamak Ne Güzel Şey ( ) (Sinema Filmi)1969
Vatan Ve Namık Kemal ( ) (Sinema Filmi)1969
Belanın Yedi Türlüsü (Şakir) (Sinema Filmi)1969
Vesikalı Yarim (Cemil) (Sinema Filmi)1968
Alevli Yıllar (Doğan) (Sinema Filmi)1968
Kozanoğlu (Mahkum) (Sinema Filmi)1967
Çirkin Kral (Virgül) (Sinema Filmi)1966
Nuh'un Gemisi ( ) (Sinema Filmi)1966
Kovboy Ali (Ökkeş) (Sinema Filmi)1966
Hudutların Kanunu (Abuzer) (Sinema Filmi)1966
Eşrefpaşalı (Ayı'nın Yavrusu) (Sinema Filmi)1966
At Avrat Silah (Köyün Delisi) (Sinema Filmi)1966
Güzel Bir Gün İçin (Bar Müşterisi) (Sinema Filmi)1965
Bitmeyen Yol (Köylü) (Sinema Filmi)1965
Bitmeyen Yol (Sinema Filmi)1965
Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (Sinema Filmi)1964