Tiyatro Şenliği'ne renkli açılış

Fırat FISTIK / Burcu YEŞİLBAŞ / Gazete Kadıköy - Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Kadıköy’deki tiyatro gruplarının birleşerek 3 yıl önce oluşturduğu Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun düzenlediği tiyatro şenliği, bu yıl da tiyatro seyircisine dolu dolu bir 15 gün vaat ediyor. Bu yıl, şenliğin temel sloganı: “Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro”

“YAŞASIN TİYATRO, YAŞASIN SANAT”

Şenlik, anlamına yakışır bir şekilde renkli bir etkinlikle başladı. 30 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde buluşan tiyatroseverler, Bahariye Caddesi boyunca renkli bir kortej oluşturdu ve Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katıldığı yürüyüş boyunca “Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat” sloganı atıldı.

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda kurulan platformda ilk konuşmayı da Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gerçekleştirdi. Nuhoğlu konuşmasında Kadıköy’ün dünyanın en havalı ve yaşanabilir kentleri arasına girdiğini belirtirken bunda tiyatrocuların büyük payı olduğunu söyledi. Nuhoğlu ayrıca 8 Ekim Pazartesi saat 13.00’da Kadıköy Acıbadem’de temeli atılacak Kadıköy Tiyatro’ya tüm Kadıköylüleri davet ederek konuşmasını sonlandırdı.

TUTUKLU TİYATROCUYA İTHAF EDİLDİ

Üçüncüsü düzenlenen şenliğin bu seneye ait olan önemi ise tutuklu tiyatrocu Cenk Dost Verdi’ye ithaf edilmesi. Cenk Dost Verdi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunuyor. Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına etkinlikte konuşma yapan Ersin Umut Güler, tüm Kadıköylü tiyatrocular olarak Verdi’ye selam gönderirken “Cenk Dost Verdi, 44 gündür aramızda değil, tutuklu. Sahnelerden uzak, oynadığı oyunlar oynanamıyor. O dışarı çıkana kadar ekipler onu bekliyorlar. Bir sonraki şenlikte arkadaşımızı aramızda göreceğimizi umut ediyoruz.” dedi.

“TİYATRONUN MERKEZİ KADIKÖY”

Yine Kadıköy Tiyatrolar Platformu’ndan Cansu Fırıncı gazetemize konuştu ve bu şenliğin hem Kadıköy için hem tiyatrocular için büyük mutluluk olduğunu şöyle dile getirdi: “Türkiye’de sanata, tiyatroya yapılan şeyler ortada. Sahneler bir bir kapanırken, tiyatrocular düşmanlaştırılırken; Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Tiyatrolar Platformu ile böyle bir etkinliği gerçekleştiriyor olması kıvanç ve umut kaynağı. Bunun daha da büyümesini, Türkiye’ye ve Türkiye’nin dışına taşmasını temenni ediyoruz. Kadıköy’de yeni bir tiyatro salonu da inşa ediliyor. Artık tiyatronun merkezi net olarak Kadıköy’dür.”

Yürüyüş ve açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Emre Tandoğan, Cihan Mürtezaoğlu ve Komik Günler konseriyle son buldu.

KAPANIŞ 15 EKİM’DE

1 – 15 Ekim 2018 tarihleri arasında sürecek olan 3. Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamında 10 sahnede, 15 ekip, 12 oyun, 2 belgesel, 2 atölye çalışması ve 4 çocuk oyunu yer alacak. Bütün oyunların fiyatları da sabit: yetişkin 30, çocuk oyunları ise 25 lira. Şenliğin kapanışı 16 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Teoman Kumbaracıbaşı konseriyle gerçekleşecek.

KADIKÖY TİYATRO ŞENLİĞİ PROGRAMI

Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde sahnelenecek oyunlar ve ekinlikler şöyle:

1 Ekim : Arıza- Moda Sahnesi

2 Ekim: Kukla Oynatma Atölyesi (Atölye) Pat Atölye

3 Ekim: Kırkbir- AltkatSanat

4 Ekim: Pantomim Atölyesi- Pat Atölye

5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- Oyun Sandalı- CKM Büyük Salon

6 Ekim: Masal Irmaklarında –İstanbulimpro / Anlaştık mı? (Çocuk Oyunu) – Moda Sahnesi

7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro Merdiven- Altkat Sanat / Tebeşir Dairesi (Çocuk Oyunu)- Altkatsanat

8 Ekim: Angina Pektoris- Küçük Salon

9 Ekim: Bavul- Yeditepe Mim Atölyesi- CKM A Salonu / Perdesiz Sahneler (Belgesel Gösterim) Nazım Hikmet K.M.

10 Ekim: Türkiye’de Şekspir Olmak (Belgesel) – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

11 Ekim: Kürklü Venüs- Yolcu Tiyatro- CKM Büyük Salon

12 Ekim: Beş Sevim Apartmanı- Tiyatro Alesta- Kadıköy Emek Tiyatrosu

13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy Emek Tiyatrosu

14 Ekim: Şvayk Harikalar Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu- CKM Büyük Salon / Korkusuz Salyangoz (Çocuk Oyunu) Balon Kukla Tiyatrosu- Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Büyüyünce Ne olacaksın (Çocuk Oyunu) – Öykü Sahne

15 Ekim: Anne Frank’ın Hatıra Defteri-Altkat Sanat