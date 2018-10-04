Cüneyt Arkın'dan hayranlarını sevindirecek haber

Oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Şarkılar Seni Söyler' adlı geçmişteki gazinoları konu edinen müzikalde bir gazino patronunu canlandıracak.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Şarkılar Seni Söyler’ müzikaliyle 4 yıl aradan sonra oyunculuğa dönüyor. Müjdat Gezen tarafından yönetilecek olan müzikalde; Fatih Ürek, Semiha Yankı, Melike İpek Yalova ve Fehmi Salsaldı başrolleri paylaşırken Cüneyt Arkın, konuk oyuncu olarak yer alacak.