Usta oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Şarkılar Seni Söyler’ müzikaliyle 4 yıl aradan sonra oyunculuğa dönüyor. Müjdat Gezen tarafından yönetilecek olan müzikalde; Fatih Ürek, Semiha Yankı, Melike İpek Yalova ve Fehmi Salsaldı başrolleri paylaşırken Cüneyt Arkın, konuk oyuncu olarak yer alacak.
4 Ekim 2018 00:26
Cüneyt Arkın'dan hayranlarını sevindirecek haber
Oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Şarkılar Seni Söyler' adlı geçmişteki gazinoları konu edinen müzikalde bir gazino patronunu canlandıracak.
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