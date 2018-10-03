Sümela Manastırı için imza kampanyası

Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışması 2016 yılından beri devam ediyor.

Sümela Manastırı’nın akıbeti ile ilgili Gazeteci aktivist Türkan Balaban Kültür ve Turizm bakanlığına gönderilmek üzere Change sitesinde imza kampanyası başlattı.

Gazeteci-Aktivist Türkan Balaban’ın Kültür ve Turizm bakanına gönderilmek üzere ‘Sümela Manastırı ne zaman açılacak?’ başlığı ile ele aldığı imza metninde “Üç yıllık bu restorasyon çalışmalarının ne şekilde yürütüldüğüne dair yetkililerin geniş açıklaması bulunmadığı gibi, basında herhangi bir görüntü ya da fotoğraf da yer almıyor. Maalesef ulusal basında yer alan “Sümela Manastırı’nda define söylentisi” gibi haberler de kamuoyunu olumsuz etkiliyor.Bu önemli tarihi mekanın restorasyon çalışmalarının hangi durumda olduğunu ve ne zaman ziyaretçilere açılacağını kamuoyuna görsel görüntülerle birlikte açıklamanızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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