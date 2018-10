“Daha Önce Buradaymışsın Gibi” Bilsart'ta

“Daha Önce Buradaymışsın Gibi” başlığını taşıyan video seçkisi Fırat Arapoğlu küratörlüğünde oluşturuldu.

Arapoğlu, sergi metninde, seçkinin meydana geldiği bağlamı şu şekilde açıklıyor:

“Bir flâneur gibi sokaklarda vakit geçirirken ve/veya çevreyi gözlemlerken yaşanan trans halleri... Sanki belli anları daha önce yaşamış gibi hissetmek ve bunun ruh hali. Örneğin bir yüz gördüğünüzde, belki bir an bu yüzü nerede gördüğünüzü anımsayamayabilirsiniz. Peki ya tam tersi, size özel gelen bir anı daha önce yaşayıp, yaşamadığınızdan gerçekten ne kadar emin olabilirsiniz? Daha önce gerçekleşmiş olan bir an... Veya daha önce gerçekleşemeyecek kadar gerçek bir an. Daha önce buradaymışsınız gibi hissedeceğiniz: İşte bu bir Déjà-vu. Bu video gösterimi, zamanın göreceliğini masaya yatıran çalışmaları bir araya getiriyor. Günlük yaşamda bir konuyu tartışırken, aslında bunu daha önce yaşadığınızı hissettiğiniz gibi ya da bir konuşmanın sonunun nereye varacağını bildiğiniz gibi.”

DÖRT SANATÇININ ÇALIŞMALARI

Bu bağlamda sergide dört sanatçının çalışmaları yer alıyor: Hülya Özdemir, Janis Rafa, Çağrı Saray ve Krassimir Terziev.

Hülya Özdemir “Ars Hypium”, Janis Rafa “Configuration of the Man that Has Seen Without Being Seen”, Çağrı Saray “Homage to Peter Handke” ve Krassimir Terziev “A Movie” çalışmalarıyla seçkide yer alıyorlar.

Ekim ayı süresince sanatçıların katılacağı sanatçı konuşmalarıyla birlikte, sergi ve sanatçıların çalışmalarına dair konular da masaya yatırılacak.