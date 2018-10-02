Ezel Akay yeniden sahneye çıkıyor

Ezel Akay, üniversite yıllarında kurduğu Mozaik grubu ile özel bir konser için müziğe geri döndü. Sanatçı, grubun provasından paylaştığı şarkı ile dinleyenlerden tam not aldı.

'Neredesin Firuze', 'Hacivat Karagöz'ü Neden Öldürdü' ve ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Ezel Akay, sanat hayatına müzisyen olarak başladı. Ünlü isim, müzik ve tiyatrodan sonra sinemaya geçiş yaptı.

Sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken müzisyenler Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Sumru Ağıryürüyen, Levon Balıkçoğlu ve Yağız Üresin ile birlikte sahneye çıktı.