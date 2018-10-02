'Sen de Karikatür Çizebilirsin' kitabı çıktı

Karikatür sanatına ilgisi olan her yaş grubuna hitap eden kitap, çizgilerle adım adım nasıl karikatür çizildiğini anlatıyor. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap karikatür çizmesini öğretecek, teşvik edecek nitelikte. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere duygu ve düşüncelerini çizgilerle anlatmak isteyenlere destek olacak kitap, Karikatür Evi çizerlerinden Anıl Gürak, Ayşe Işın, Nuhsal Işın, Akdağ Saygut ve Kamil Yavuz tarafından hazırlandı.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından hazırlanan kitabın önsözünde Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun şu ifadeleri yer alıyor:

“… Görsel düşünmenin, göstererek düşündürmenin en iyi aracı çizgidir. Çizgi kimi zaman bir mağara duvarında, kimi zaman bir sergi salonunda karşımıza çıkar. Hep anlatacak bir şeyi vardır. Çizgiler insanın dünyaya iz bırakma gayretinin de en güzel ifadesidir belki de. Karikatür Evi’miz de bu hedefle karikatürü başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumla buluşturmak, genç çizerleri desteklemek ve karikatür dünyasına omuz verecek bir çizgi okulu olarak kuruldu. Çok kısa zamanda gerek karikatür dünyası gerekse çizgiye gönül vermiş her yaştan insanın uğrak yeri haline geldi. Karikatür Evi’nin çizerleri tarafından hazırlanan bu kitabın, duygularını ve düşüncelerini çizgiyle ifade etmek isteyen herkese katkı sağlayacağına inanıyorum. Kalem ve defteri yanınızdan eksik etmeyin, çünkü çizecek daha çok şey var.”

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan “Sen de Karikatür Çizebilirsin” kitabına kitabevlerinden ve online kitapçılardan ulaşabilirsiniz.