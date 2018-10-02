İstanbul Devlet Tiyatrosu 4 oyunla sezonu açıyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2018-2019 sezonunu 1’i prömiyer olmak üzere 4 oyun ile 2-7 Ekim haftasında açıyor.

Sahnelenecek oyunlar; Bir Peri Masalı Radyum Kızları (Prömiyer), Aile Sırları, Tamamen Doluyuz ve Karmakarışık olacak.

Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Üsküdar Tekel Sahnesinde

3 Ekim Çarşamba günü Üsküdar Tekel sahnesinde prömiyerini gerçekleştirecek olan Karden Kasaplar'ın yazıp Laçin Ceylan'ın yönettiği, Yakup Çartık’ın ışıklarını tasarladığı oyunun dekor tasarımında Gökhan Yücesal, kostüm tasarımında Dilek Kaplan, koreografide Tuğçe Tuna’nın imzası var.

Oyunun konusu kısaca şöyle;

Erkek egemen anlayışa ve kapitalist düzene direnme başarısı gösteren kadınların girdikleri hukuk mücadelesini sahneye taşıyor. Oyunda; Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Merve Şeyma Zengin, Ezgi Erdilek, Refiye Genç, Sena Başdoğan, Okan Değirmenci, Tuğçe Aksum, Kerem Tanık, Ebru Terzi, Esra Balaban, Gamze Cankara, Mustafa Ergüven, Hasan Ali Yıldırım, Oğuz Edis’ten oluşan kalabalık ve genç bir kadro var. 3 Ekim Çarşamba günü prömiyer yapılacağı oyun 7 Ekim Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki temsilleriyle devam edecek.

Aile Sırları, Cevahir Salon 2'de

Tracy Letts'in yazdığı, Aslı Önal'ın çevirisini yaptığı Aile Sırları oyununun yönetmeni Bilge Emin. Dekor tasarımında Behlüldane Tor'un, kostüm tasarımında Fatma Öztürk'ün, ışık tasarımında İ. Önder Arık'ın imzası bulunuyor. Müzikleri Berkay Yiğitaslan'a, hareket düzeni Aslı Öztürk'e ait olan oyunun dramaturgu Günay Ertekin.

Oyunun konusu şöyle:

Babalarının evden ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını öğrenen üç kız kardeş ilaç bağımlısı annelerine destek olmak için eve dönerler. Ancak büyüdükleri yuvaya geri dönerken hayatlarına giren sadece yeni insanlar değil, aynı zamanda geçmişlerinde iz bırakan sıkıntıları ve yeni hayatlarındaki problemleri de beraberlerinde getirirler.

Oyundaki karakterlere Hülya Gülşen, Mine Tüfekçioğlu, Engin Delice, Şamil Kafkas, Zeynep Köse, Esra Yaşar, Sibel Yıldırım, Begüm Mısırlı, Emre Yeşilöz, Tuba Gürzumar, Cem Sürgit ve Ömer İvedi hayat veriyor.

27 Nisan Cuma günü prömiyerini gerçekleştirmiş olan oyunu Aile Sırları 7 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 2'deki temsillerine devam edecek.

Tamamen Doluyuz, Üsküdar Tekel Stüdyo Sahnesinde

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz oyununu Elif Erdal yönetti. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz’ın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir? 09 Ocak 2018 tarihinde prömiyerini yapan oyun 2-6 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde temsil edilecek.

Karmakarışık, Kozyatağı Kültür Merkezinde

Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografısi Yeşim Alıç.

Oyunun konusu kısaca şöyle;

Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. 10 Kasım 2017 tarihinde prömiyer yapan Karmakarışık oyunu 7 Ekim Pazar gününe kadar Kozyatağı Kültür Merkezinde izlenebilir.