Yeşilçam'ın usta oyuncusu evinde ölü bulundu!

Yalnızlar Rıhtımı adlı şarkının da söz yazarı ve bestecisi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal İnci vefat etti.

85 yaşındaki oyuncu İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği tahmin ettiği öğrenildi. Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek de yer alıyor. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.