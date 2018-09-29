Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den aday

Oyuncu Tolga Sarıtaş, yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği ‘SÖZ’ dizisindeki performansıyla 46.Uluslararası Emmy Ödülleri 'ne aday oldu. Sarıtaş, Emmy'de ‘En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yarışacak. Sarıtaş, ‘Amerikan Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi' tarafından her yıl en iyi televizyon yapımlarının belirlendiği Emmy final töreni için New York'a gidecek.

FİNAL 19 KASIM'DA

20 ülkeden, 11 farklı kategorinin yer aldığı 46. Uluslararası Emmy Ödülleri 'nde Tolga Sarıtaş, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında, Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’da Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile yarışacak.46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni, 19 Kasım’da New York’ta bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.