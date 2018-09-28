Roma dönemine ait devasa yapılar keşfedildi!

Mısır’da, Mit Rahina Müzesi’nin güneyindeki Hod El-Demerdash’ta yapılan kazı çalışmaları sırasında, birkaç koridorlu ve dört girişli devasa bir yapı ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar Kahire’nin 20 kilometre güneyindeki Mit Rahina kasabasında “muazzam” bir antik yapı keşfetti.

Eski Eserler Bakanlığı, bu büyük binanın yanında, büyük bir Roma hamamı ve dini ritüellere yönelik bir odayı da içeren ek binalar ortaya çıkardıklarını söyledi.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, binanın 16×14.5 metre boyutlarında olduğunu ve bir zamanlar bölgedeki bir yerleşim yerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Yapı, büyük kireçtaşı bloklar tarafından desteklenen kerpiç tuğladan yapılmış ve dış duvarları ve iç merdivenleri ise kırmızı tuğladan yapılmış.

Bu devasa bina hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için kazılar ve araştırmalar devam edecek.

Mısır, bu tür keşiflerin, 2011 ayaklanmasının ardından siyasi kargaşadan etkilenen turizmi yeniden teşvik edeceğini umuyor.

(Arkeofili)