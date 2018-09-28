Sanatseverler 55. kez Antalya Film Festivali'nde buluşacak

Dünyaca ünlü oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları ve sanatseverleri Antalya'da buluşturan Uluslararası Antalya Film Festivali, 55 filmlik zengin bir programla 55'inci kez kapılarını açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Sanat Direktörü Mike Downey'in ev sahipliğinde düzenlenen festival, yarın geleneksel kortej ile başlayacak.

Türk sineması ve televizyon dünyasından sevilen isimleri de Antalyalılarla buluşturacak kortej, festivalle yaşıt klasik otomobiller ve özel tasarımlı araçlar eşliğinde Cam Piramit önünden yürüyüşe geçecek. Kortej yürüyüşü Fevzi Çakmak Caddesi'nde sona erecek. Yerli ve yabancı sanatçılar, kortej geçişinde halkı selamlayacak.

Yine Cam Piramit'te yapılacak açılış töreni öncesi sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçecek. Festival, bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmi, iki Oscar ödüllü İranlı Yönetmen Asghar Farhadi'nin "Everybody Knows / Herkes Biliyor" filmi ile açılacak.

30 Eylül Pazar günü AKM Perge, Aspendos salonları ile Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 8 film gösterime girecek. 1 Ekim'de aynı salonlarda 7 film sanatseverlerle buluşacak, Aspendos Salonu'nda "Sinemadan günümüz dizilerine, kadının yükselişi" konulu panel düzenlenecek.

Salı günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, çarşamba günü de 4 film gösterimde olacak, ayrıca Perge Salonu'nda işitme ve görme engelliler için "Kar Korsanları" adlı film betimlemeli olarak sahnelenecek. Perşembe günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, Cuma günü 6 film sanatseverlerle buluşacak. "Kurtuluş Son Durak" adlı film işitme ve görme engelliler için betimlemeli olarak gösterimde olacak.

Jüri başkanlığını Altın Portakal ödülü sahibi Çinli yönetmen Vivian Qu'nun yapacağı festivalde 8'i uluslararası 2'si ulusal 10 film, Altın Portakal ödülü için yarışacak.

Filmler arasında Hirokazu Koreeda'nın yönettiği "Bir Aile İşi", Alvaro Brechner'in yönettiği "12 Yıllık Gece", Pawel Pawlikowski'nin yönettiği "Soğuk Savaş", Nadine Labaki'nin yönettiği "Capernaum", Sergey Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka", Derek Doneen'ın yönettiği "Kailash", Cristine Gallego ve Ciro Guerra'nın yönettiği "Göç Mevsimi", Jafar Panahi'nin yönettiği "Üç Yüz", Mustafa Karadeniz'in yönettiği "Çınar" ve Sefa Öztürk Çolak'ın yönettiği "Güven" yer alıyor.

Festivalin kapanış filmi ise fantastik filmlerin yönetmeni Terry Gilliam'ın otuz yıllık rüyası "Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixot)" olacak.