Eskişehir Kitap Fuarı ilk kez düzenleniyor

2018 yılında fuar takvimine Erzurum’un ardından Eskişehir’i ekleyen TÜYAP, kitap fuarı ile yeni fuar merkezinin de açılışını yapmış olacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası – TÜYAP Fuar Merkezi‘nde düzenlenecek.

2018 yılında fuar takvimine Erzurum’un ardından Eskişehir’i ekleyen TÜYAP, kitap fuarı ile yeni fuar merkezinin de açılışını yapmış olacak.

Eskişehir Ticaret Odası tarafından Eskişehir’e kazandırılan Eskişehir Ticaret Odası – TÜYAP Fuar Merkezi’nin işletmesi ve yönetimini devralan TÜYAP; İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum kentlerindeki fuar merkezlerine 2018 yılından itibaren Eskişehir’i de katarak yeni fuar projelerine hazırlanıyor.

TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı’na 150 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı planlanmakta. Söyleşi, panel, şiir dinletisi, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte 60 kültür etkinliğinde 200 yazar, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Eskişehirli okurlarla buluşacak.