İtalya’nın Oscar adayı belli oldu

Bugüne kadar Oscar ödüllerinde ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ dalında en fazla ödülün sahibi olan İtalyan sinemasının bu yılki adayı belli oldu.

2019’da gerçekleşecek 91. Akademi Ödülleri için adaylar belli olmaya başlarken, ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ ödülleri zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Bosna Hersek’ten Türkiye’ye, Romanya’dan Polonya’ya birçok ülke adaylarını açıklarken, bugüne kadar ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ ödülünü en fazla kazanan ülke olan İtalya da Oscar adayını nihayet açıkladı.

Matteo Garrone’nin yönettiği ‘’Dogman’’, İtalyan sinemasının 11’i ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ olmak üzere toplamda 14 kez kazandığı Oscar ödüllerinin bu yılki adayı oldu. Film bu yıl birçok festivalde gösterime girmiş, filmin başrol oyuncusu Marcello Fonte ise Cannes Film Festivali’nde ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülünü kazanmıştı.

Şehirde geçen bir Western filmi şeklinde tarif edilen ‘’Dogman’’, küçük bir kasabada köpeklerin bakımı ile uğraşan Marcello’nun, eskiden boksör olan yerel bir uyuşturucu satıcısı ile olan gerilimli hikayesini anlatıyor. Marcello maruz kaldığı zorbalık ve şiddete beklenmedik bir cevap veriyor. Filmin yönetmeni Matteo Garrone, 2008 yılında gösterime giren ve İtalyan sinemasının en önemli oyuncularından Toni Servillo’nun da kadrosunda olduğu ‘’Gomorra’’ ile adından söz ettirmişti.

İtalyan Sinemasının Oscar İstatistikleri

İtalya geçmişten bugüne kadar düzenlenen Akademi Ödülleri’nde ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ ödülünü 11 kez kazandı. Yarışma kategorisi dışında ise 3 kez onur ödülü sahibi olan İtalyan sinemasının tarihteki ilk Oscar ödülünü ise ünlü yönetmen Federico Fellini’nin ‘’La Strada’’ filmi kazanmıştı. İtalya son Oscar ödülünü ise 2014 yılında Paolo Sorrentino’nun ‘’La Grande Bellezza’’ filmi ile kazanmıştı.

La grande bellezza (2013), Toni Servillo

‘’Dogman’’ dışında Fransa’dan ‘’Memoir of War’’ (Emmanuel Finkiel), Meksika’dan ‘’Roma’’ (Alfonso Cuarón), Türkiye’den ‘’Ahlat Ağacı’’ (Nuri Bilge Ceylan), Japonya’dan ‘’Shoplifters’’ (Hirokazu Koreeda), Güney Kore’den‘’Burning’’ (Lee Chang-dong) gibi birçok güçlü filmin ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ ödülü için yarışacağı 91. Akademi Ödülleri 24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

(Fil'm Hafızası/ Mustafa Özyurt)