Nevşehir Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Kalesi sur içindeki kazı çalışmaları, Nevşehir Belediyesi öncülüğünde ve NEVÜ işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle gerçekleştirildi. Kazı çalışmaları, Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Murat Gülyaz başkanlığında, Doç. Dr. B. Tolga Uyar'ın bilimsel danışmanlığında, sanat tarihi bölümünden araştırma görevlisi Can Erpek, araştırma görevlisi Enes Kavalçalan ve Nevşehir Müze Müdürlüğü'nden arkeolog Yasin Yıldız'ın katılımlarıyla yürütüldü. NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Caner Büktel ve Onur Kubaşık'ın da ekipte yer aldığı kazı çalışmaları 1,5 aylık çalışma programının ardından tamamlandı. 'Kurtarma kazısı' sırasında bugüne ulaşan sur duvarlarının farklı yapım evrelerini tespit etmek, toprak seviyesinin altında ilk yapı evresi ve öncesine ait buluntuların izlerini sürmek amacıyla kalenin içindeki 3 farklı noktada 11 açma ve daha küçük boyutlu sondajlar yapıldı. Çalışmalar sonunda tamamı Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlenen günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları, lüleler, kandil parçaları ve bir tandır ortaya çıkarıldı.

TARİHİ NEVŞEHİR KALESİ

Nevşehir Kalesi'nin inşası hakkındaki en eski yazılı kaynak, Veziriazam Damat İbrahim Paşa'nın isteği, Padişah 3'üncü Ahmed'in emriyle 24 Mart-2 Nisan 1727 tarihinde yayımlanan 1727 tarihli emirnamedir. Buna göre, Nevşehir'deki eski tahkimatın yerine, yeni bir kalenin inşa edilmesi istenmiştir. Zaman içerisinde tahrip olan kalede 1970-80'li yıllarda yapılmış olan restorasyon faaliyetleri sırasındaki bulgular hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor.