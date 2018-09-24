BKM Mutfak’ta yaptığı stand up gösterileriyle gündeme gelen ardından konuk olarak katıldığı Güldür Güldür Show ile adını milyonlara duyuran Doğu Demirkol, başarıya doymuyor. Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da yarıştığı ve şu günlerde Oscar adaylığı gündemde olan “Ahlat Ağacı” filminin başrol oyuncusu olarak gündeme gelen Demirkol, bu yıl 18. si gerçekleştirilecek Frankfurt Türk Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK VAKFI tarafından düzenlene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu desteklediği festival 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Son değerlendirmeği Alman sinemacılardan oluşan jürinin yapacağı yarışmada Doğu Demirkol, “En İyi Erkek Oyuncu” dalında yarışacak.