Aurora, 17 Kasım'da İstanbul'da

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan MIX Festival’in programına dair detaylar belli olmaya devam ediyor.

16-17 Kasım'da Zorlu PSM'de farklı salon ve alanlarda gerçekleşecek festival kapsamında 17 Kasım'da dark pop’un elektronik yüzü AURORA da bir konser verecek. Biletlerinin biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinden satışa çıktığı festival için ilk ön satış dönemi 27 Eylül Perşembe günü sona eriyor.

Festivalde ilk akşamda ise Paris’in old-school disco kulüplerinden Le Baron’dan yükselen duo Polo & Pan sahne alacak.

Festivalde başka kimler var?

Fransa’nın en sevilen elektronik duo’larından Her, indie’nin Montpellier hali Kazy Lambist, iki kuzenin elektronik müzik ekseninde büyüleyici şarkılar yarattığı proje Otzeki, multi enstrümantalist kimliğini büyülü bir sesle dinleyicilere sunan Sophie Hunger, Barselona dans müzik sahnesinin dahi DJ ve yapımcısı Undo, house ve minimal techno’nun Fransa temsilcileri Losless, R&B ve elektronik harmanı müziklerini Londra’dan dünyaya taşıyan Tender, elektronik müzik prodüktörü Emancipator’ın canlı performanslarıyla sahnede olduğu grubu Emancipator Ensemble, Türkiye’de gerçekleşmiş birçok festivalde setleriyle katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas, 70’lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumla eşsiz disco ritmler yaratan Hey! Douglas, Türkiye’nin en başarılı psychedelic müzik gruplarından BaBa Zula, Türkçe funk ve psychedelic şarkıları dans pistine uyarlayan oluşum Turkish Edits, deep tech ve etnik elektronik müziğin birlikteliğini dansla sunan Monality, mix’leriyle ünü ülke sınırlarını aşan Barış K, dikkat çeken isimler arasında.