Usta tiyatro sanatçısından sitem: Telefonum çalmıyor

Usta tiyatrocu Zihni Göktay, bir serzenişte bulundu.

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, Zihni Göktay'ın sitemini köşesine taşıdı.

Yar, Zihni Göktay için, "Dizi iklimini çok sevmesine rağmen akıllara gelmeyişi. Hayıflanmıyor sadece serzenişte bulunuyor..." diye belirtirken, “'Nasıl söyleyeyim ki, telefonum hiç çalmıyor?' diyen Zihni ağabeyimizi tez elden bir dizide görmek istiyoruz. Net!" diye yazdı.

Mesut Yar'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'Ulan İstanbul' (Kanal D) dizisinin 'pencere önü çiçeği' diyebileceğimiz Servet Abi karakterine hayat veren Zihni Göktay ustayla lafladık... Tiyatroda 55 yılı devirmiş. Bu yıl iki oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahnesinde yine. Maşallah. Ama bir serzenişi var... Dizi iklimini çok sevmesine rağmen akıllara gelmeyişi. Hayıflanmıyor sadece serzenişte bulunuyor...

'Üstadım şimdi hangi kanaldasınız?' minvalindeki sorulardan bıkmış. Hepsine ortak yanıtı 'Süveyş Kanalı’ndayım' oluyormuş. 'Nasıl söyleyeyim ki, telefonum hiç çalmıyor?' diyen Zihni ağabeyimizi tez elden bir dizide görmek istiyoruz. Net!"