Oscarlı oyuncu Türk filminde

Uzun süredir Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabının filme uyarlanması beklenirken projenin detayları belli olmaya başladı. Ece Yörenç’in senaryosunu yazacağı Onur Saylak’ın ise yönetmenlik koltuğuna oturacağı filmin çekimlerine 2019’da başlanılacak. Başkarakter Maria Puder’i kim canlandıracağı merak konusu olurken filmin başrol oyuncusu belli oldu.

Heyecanlandıran teklif

Bir dönem Beren Saat’in hayat vereceği konuşulan Maria Puder karakterini, Oscarlı Fransız oyuncu Marion Cotillard canlandıracak. ‘Müttefik’, ‘Kara Şövalye Yükseliyor’ ve ‘Başlangıç’ gibi filmlerde rol alan Cotillard’in gelen teklif sonrası heyecanlandığı öğrenildi.