Austro-Türk Tütün Deposu’nda kültür sanat etkinlikleri

İzmir kültür, sanat ve eğlence hayatının yayın organı Lokall İzmir Kent Rehberi, Kültür için Alan ve Red Bull desteğiyle Globlokal projesi kapsamında bir karma sergi ve konser etkinliği gerçekleştiriyor. Sergi 30 Eylül’e kadar Pazar günleri hariç Austro-Türk Tütün Deposu’nda 12.00 ve 17.30 saatleri arasında görülebilecek.

Globlokal’ in ilk ayağı olan “YIKIM” adlı karma sergi şehrin değişim, dönüşüm ve yağmalanma süreçleri ile eserler üzerinden bir diyalog geliştirmeyi hedefliyor. Ali Kemal Ertem ve Cenkhan Aksoy küratörlüğünde gerçekleşen sergiye dahil olan sanatçılar; Alda Sekiz, Ali Kanal, Alpin Arda Bağcık, Aycan Genlik, Aysel Güneş, Barış B. Atal, Başak Özkutlu, Cansu Çakar, Cenkhan Aksoy, Ekin İdiman, Etem Şahin ve Fatih Altan.

Serginin yapılacağı tütün deposu 1951 yılında Avusturyalı tütün şirketi Austro-Türk’ün kurduğu iki binanın yer aldığı depolardan oluşuyor. Şirketin kapanmasıyla 1994 yılında boşaltılarak işlevsiz hale gelen binalardan biri alışveriş merkezine çevrilirken, diğeri ise otopark olarak bir süre kullanıldıktan sonra yeni yatırımlarla beraber niteliğini yitirmiş.

İzmirli sanatçıların şehir ile olan münasebetlerini izleyiciye aktarmayı amaçlayan serginin temasının ‘’yıkım’’ olarak belirlenme sebeplerinden biri kaçınılmaz olan kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında şehrin belleğinin, tarihinin, kültürünün ve anıtlaşmış yapılarının yağmalanması ve bunun üzerinden devam eden yıkım süreçlerinin izdüşümlerini ortaya koyan alternatif bir dil geliştirilmesi. Diğer sebebi ise şehirdeki toplama ve dönüştürme kültürünün yapılaşmasına ve dönüşümüne eğilen bir tartışma ortamına bütün şehir sakinlerini dahil etmek.

Bu akşam ise yine Globlokal kapsamında İsveç ve Almanya’da yaşayan müzik ikilisi İpek İpekçioğlu & Hakan Vreskala konseri gerçekleşecek. Konserde ikiliye Deniz Mahir Kartal eşlik edecek.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere ilişkin detaylar Lokall İzmir Kent Rehberi’nin sosyal medya hesapları ve buradan edilebilir.