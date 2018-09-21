Yol Arkadaşım 2 filminin fragmanı ve afişi yayınlandı

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, 'Yol Arkadaşım' hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Yol Arkadaşım 2 filminin afiş ve fragmanı yayınlandı.

Fragman ilk 24 saatte 2 milyonun üstünde izlendi.

Uzun süredir büyük bir merakla beklenen fragman digital platformlarda ilk 24 saatte 2 milyonun üstünde izlenme rakamına ulaştı.

İlkinde olduğu gibi ikinci filmin senaryosu da İbrahim Büyükak’a ait, yönetmenliğini de yine Bedran Güzel üstleniyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’a Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker eşlik ediyor.

BKM yapımı ‘Yol Arkadaşım 2’ 12 Ekim’de vizyonda.

İşte, Yol Arkadaşım 2'nin afişi;